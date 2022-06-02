Юсупов: «Сочи» — фарм «Зенита»? Так думать глупо. Мы единственные отобрали четыре очка
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Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов поделился мнением о том, что многие называют сочинцев фарм-клубом «Зенита».
«Так думать глупо — в этом году мы единственные, кто отобрали у «Зенита» 4 очка. Кроме нас в Санкт-Петербурге никто в РПЛ не выиграл. Да и в прошлом году обе победы «Зенита» над нами были очень сложными. Скорее, наоборот, на них настрой у нас еще больше, чем на остальные команды, поскольку «Зенит» — чемпион», — цитирует Юсупова Sport24.
Напомним, санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). В зоне вылета из РПЛ финишировали казанский «Рубин» и тульский «Арсенал».
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