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Шварц прокомментировал своё назначение в «Герту»

Шварц прокомментировал своё назначение в «Герту»
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Бывший главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал назначение на пост наставника берлинской «Герты». Специалист подписал с клубом контракт до 2024 года.

«У меня было множество хороших и интенсивных переговоров со спортивным директором «Герты». Они были максимально открытыми и конструктивными. Я очень рад помогать в формировании нового начала «Герты». Клуб пережил трудный период, и я действительно с нетерпением жду возможности перевести этот период во что-то позитивное благодаря усердной работе, удовольствию и большому количеству энергии», — приводит слова Шварца официальный сайт «Герты».

Напомним, после окончания финального матча Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» (2:1) главный тренер бело-голубых Сандро Шварц объявил, что уходит из московского клуба.

В нынешнем сезоне под руководством немецкого специалиста московское «Динамо» завоевало бронзовые медали Российской Премьер-Лиги. Команда также сумела добраться до финала Кубка России.

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