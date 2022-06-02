Аршавин рассказал, как «Зенит» живёт под санкциями

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, как клуб из Санкт-Петербурга живёт под санкциями.



«Здесь важно внутреннее осознание того, что надо развиваться, нельзя останавливаться. Мы должны сами хотеть быть сильнее, мы должны покупать по возможности самых лучших футболистов на рынке, которые сейчас к нам поедут, должны также развивать Академию, наших молодых футболистов. За два—четыре года нельзя так сильно упасть. Нужно понимать и нужно настраиваться на то, чтобы в любой момент быть готовыми участвовать в европейских турнирах. Вот какая мотивация должна быть. Себя самим нужно этим подстегивать, чтобы этот процесс не стагнировал, а команда и клуб росли», — цитирует Аршавина «РБК-Спорт».



В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги чемпионом стал санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в четвёртый раз подряд выиграли чемпионат России. В тройку также вошли «Сочи» и московское «Динамо».

Новость по теме Андрей Аршавин назвал лучшего игрока сезона в составе «Зенита»