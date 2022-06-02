Баженов: для успокоения некоторых душ можно пригласить иностранных судей на Суперкубок

Бывший игрок «Спартака» Никита Баженов поделился мнением об идее пригласить иностранных судей на Суперкубок России по футболу с «Зенитом».



«У нас уже было такое, когда приглашали иностранные судейские бригады на большие матчи. В этом что-то есть, учитывая, что в последнее время есть скандалы. Если пригласят, интересно будет на это посмотреть.



Не хочу сказать, что судьи у нас плохие или хорошие, но они тоже ошибаются в разные стороны. Для успокоения некоторых душ, почему бы и не пригласить иностранных судей? Главное, чтобы это не превратилось в тенденцию», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее стало известно, что московский «Спартак» 1 июня направил письмо на имя президентов Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова и Российской Премьер-Лиги Ашота Хачатурянца с несколькими предложениями по проведению матча за Суперкубок России.