Мохамед Салах высказался о поражении «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов с «Реалом»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о поражении в финале Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с мадридским «Реалом».
«Не могу выразить словами, как сильно мы хотели вернуть этот трофей в Ливерпуль, но у нас всё-таки не получилось.
Я не могу в достаточной мере отблагодарить фанатов за поддержку. Это был очень долгий сезон, но часть меня хочет, чтобы следующий начался уже завтра», — написал Салах в одной из соцсетей.
Напомним, перед матчем форвард «Ливерпуля» неоднократно говорил о желании отомстить «Реалу» за поражение в финале Лиги чемпионов сезона-2017/2018.
«Ливерпуль» уступил мадридскому «Реалу» в финале ЛЧ сезона-2021/2022 со счётом 0:1. Победный гол на счету бразильского форварда «Реала» Винисиуса Жуниора, голевую передачу отдал полузащитник Федерико Вальверде. «Сливочные» в 14-й раз стали победителями ЛЧ.
- 2 июня 2022
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