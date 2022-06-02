Кавазашвили раскритиковал вратаря Свинова за желание вернуться в «Факел» из «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном уходе из стана красно-белых вратаря Ильи Свинова.
«Пускай Илья вспомнит мои слова, которые я ему говорил перед его переходом: «Зачем, мальчик, ты идёшь в команду, где есть два одинаковых вратаря? Ищи любую команду, где ты будешь играть в основном составе, а не протирать штаны на скамейке!» Неужели у него не было с кем посоветоваться по поводу перехода?
Илья прочитал мою реплику и ответил: «Очень уважаю имя Кавазашвили, но дело в том, что я хочу доказать, что в «Спартаке» буду себя лучше чувствовать». Он перешёл в «Спартак» и сел на скамейку третьим запасным вратарём. То, что «Факел» вышел в Премьер-Лигу, означает, что второй вратарь заиграл в команде, он просто так не уступит место Свинову и начнётся драка.
Идти назад в команду, из которой ушёл, просто стыдно, особенно перед тем вратарём, который прилично отыграл во второй половине сезона. Надо же иногда слушать старых и опытных ветеранов, которые желают ему только добра», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее сообщалось, что Свинов летом может вернуться в «Факел», вышедший в Российскую Премьер-Лигу.
- 2 июня 2022
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