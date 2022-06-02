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Сборная США во время матча с Марокко поддержала ЛГБТ. Номера игроков были в цветах радуги

Сборная США во время матча с Марокко поддержала ЛГБТ. Номера игроков были в цветах радуги
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Сегодня, 2 июня, сборная США сыграла товарищеский матч с национальной командой Марокко (3:0), в котором поддержала представителей ЛГБТ-сообщества.

Как сообщается на официальном сайте Федерации футбола США, команда вышла на игру в футболках с номерами в цветах радуги. Кроме того, капитанская повязка и угловые флажки также были выполнены в подобной расцветке.

Отмечается, что национальная команда США проведёт данную акцию в матчах с Уругваем и Колумбией, при этом во время матча с Гренадой американцы не смогут играть в футболках с радужными номерами из-за правил КОНКАКАФ.

Все футболки с радужной символикой будут отправлены на аукцион, средства от которого пойдут на создание комфортных условий для представителей ЛГБТ-сообщества.

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