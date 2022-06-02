Чехия благодаря дебютному голу Кухты победила Швейцарию в матче Лиги наций

Сегодня, 2 июня, на стадионе «Синобо (Эден Арена)» в Праге (Чехия) в первом матче Лиги наций сборная Чехии принимала соперника по лиге А, группе 2 – национальную команду Швейцарии. Хозяева одержали победу – 2:1.
Счёт был открыт в первом тайме. На 11-й минуте отличился нападающий «Локомотива» и сборной Чехии Ян Кухта. Отметим, что это дебютный гол форварда за национальную команду. На 44-й минуте ответный мяч забил швейцарский полузащитник Ноа Окафор. На 58-й минуте автогол на свой счёт записал хавбек сборной Швейцарии Джибриль Соу.
Помимо Чехии и Швейцарии, в квартете 2 лиги А находятся национальные команды Португалии и Испании. После первого сыгранного тура чехи возглавляют турнирную таблицу группы. Португалия и Испания делят вторую и третью строчки, а Швейцария замыкает таблицу.
- 2 июня 2022
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