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Чехия благодаря дебютному голу Кухты победила Швейцарию в матче Лиги наций

Чехия благодаря дебютному голу Кухты победила Швейцарию в матче Лиги наций
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Сегодня, 2 июня, на стадионе «Синобо (Эден Арена)» в Праге (Чехия) в первом матче Лиги наций сборная Чехии принимала соперника по лиге А, группе 2 – национальную команду Швейцарии. Хозяева одержали победу – 2:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 11-й минуте отличился нападающий «Локомотива» и сборной Чехии Ян Кухта. Отметим, что это дебютный гол форварда за национальную команду. На 44-й минуте ответный мяч забил швейцарский полузащитник Ноа Окафор. На 58-й минуте автогол на свой счёт записал хавбек сборной Швейцарии Джибриль Соу.

Помимо Чехии и Швейцарии, в квартете 2 лиги А находятся национальные команды Португалии и Испании. После первого сыгранного тура чехи возглавляют турнирную таблицу группы. Португалия и Испания делят вторую и третью строчки, а Швейцария замыкает таблицу.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 2. 1-й тур
02 июня 2022, четверг. 21:45 МСК
Чехия
Окончен
2 : 1
Швейцария
1:0 Кухта – 11'   1:1 Окафор – 44'   2:1 Соу – 58' (автогол)
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