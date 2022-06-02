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Норвегия обыграла Сербию благодаря голу Холанда, Швеция победила Словению

Норвегия обыграла Сербию благодаря голу Холанда, Швеция победила Словению
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Сегодня, 2 июня, на стадионе «Райко Митич – Црвена Звезда» в Белграде в рамках первого тура Лиги наций сборная Сербии принимала соперника по лиге В, группе 4 — национальную команду Норвегии. Гости одержали победу – 1:0.

Единственный мяч был забит в первом тайме. На 26-й минуте отличился нападающий Эрлинг Холанд, ему ассистировал Маркус Хольмгрен-Педерсен.

В другом матче этой же лиги и группы встретились сборные Словении и Швеции. Матч прошёл на стадионе «Стожице» в Любляне (Словения) и завершился победой гостей со счётом 2:0.

Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 39-й минуте встречи пенальти реализовал полузащитник Эмиль Форсберг. На 88-й минуте преимущество шведов удвоил хавбек Деян Кулушевски.

Таким образом, Швеция после первого сыгранного тура занимает первую строчку таблицы, Норвегия — вторая, Сербия — третья, а Словения замыкает группу.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 4. 1-й тур
02 июня 2022, четверг. 21:45 МСК
Сербия
Окончен
0 : 1
Норвегия
0:1 Холанд – 26'
Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 4. 1-й тур
02 июня 2022, четверг. 21:45 МСК
Словения
Окончен
0 : 2
Швеция
0:1 Форсберг – 39' (пен)   0:2 Кулушевски – 88'
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