Норвегия обыграла Сербию благодаря голу Холанда, Швеция победила Словению

Сегодня, 2 июня, на стадионе «Райко Митич – Црвена Звезда» в Белграде в рамках первого тура Лиги наций сборная Сербии принимала соперника по лиге В, группе 4 — национальную команду Норвегии. Гости одержали победу – 1:0.
Единственный мяч был забит в первом тайме. На 26-й минуте отличился нападающий Эрлинг Холанд, ему ассистировал Маркус Хольмгрен-Педерсен.
В другом матче этой же лиги и группы встретились сборные Словении и Швеции. Матч прошёл на стадионе «Стожице» в Любляне (Словения) и завершился победой гостей со счётом 2:0.
Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 39-й минуте встречи пенальти реализовал полузащитник Эмиль Форсберг. На 88-й минуте преимущество шведов удвоил хавбек Деян Кулушевски.
Таким образом, Швеция после первого сыгранного тура занимает первую строчку таблицы, Норвегия — вторая, Сербия — третья, а Словения замыкает группу.
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