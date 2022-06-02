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Израиль и Исландия сыграли вничью в Лиге наций. Магнуссон отдал голевой пас на Сигурдссона

Израиль и Исландия сыграли вничью в Лиге наций. Магнуссон отдал голевой пас на Сигурдссона
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Сегодня, 2 июня, проходил матч первого тура Лиги наций в рамках группы B2 между Израилем и Исландией. Команды играли на стадионе «Сэмми Офер» в Хайфе (Израиль), свисток арбитра зафиксировал исход противостояния со счётом 2:2.

На 25-й минуте полузащитник израильтян Лиэль Абада после передачи Манора Соломона открыл счёт. В конце первого тайма Торир Йоханн Хельгасон восстановил равенство на табло, а в начале второго Арнор Сигурдссон после паса Хёрдура Магнуссона вывел свою национальную команду вперёд. Однако на 84-й минуте команде с острова помешал добыть победу Шош-Зальман Вайссман, который забил второй гол израильтян.

В одной группе с Израилем и Исландией играет Албания. В группу B2 изначально попала Россия, но впоследствии была исключена из международного турнира.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 2. 1-й тур
02 июня 2022, четверг. 21:45 МСК
Израиль
Окончен
2 : 2
Исландия
1:0 Абада – 25'   1:1 Хельгасон – 42'   1:2 Сигурдссон – 53'   2:2 Вайссман – 84'
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