Гол форварда «Локомотива» Кухты — в видеообзоре матча Лиги Наций Чехия — Швейцария

2 июня на стадионе «Синобо (Эден Арена)» в Праге (Чехия) в первом матче Лиги A, группы 2 Лиги наций сборная Чехии принимала национальную команду Швейцарии. Хозяева одержали победу – 2:1.
Благодаря дебютному голу Кухты Чехия победила Швейцарию:
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Счёт был открыт в первом тайме. На 11-й минуте отличился нападающий «Локомотива» и сборной Чехии Ян Кухта. Отметим, что это дебютный гол форварда за национальную команду. На 44-й минуте ответный мяч забил швейцарский полузащитник Ноа Окафор. На 58-й минуте автогол на свой счёт записал хавбек сборной Швейцарии Джибриль Соу. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу чешской команды.
Помимо Чехии и Швейцарии, в квартете 2 лиги А находятся национальные команды Португалии и Испании. После первого тура чехи возглавляют турнирную таблицу группы. Португалия и Испания делят вторую и третью строчки, а Швейцария замыкает таблицу.
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