Победный гол Холанда — в видеообзоре матча Лиги наций Сербия — Норвегия
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Вчера, 2 июня, на стадионе «Райко Митич – Црвена Звезда» в Белграде (Сербия) в рамках первого тура Лиги наций УЕФА сборная Сербии принимала соперника по лиге В, группе 4 — национальную команду Норвегии. Гости одержали победу – 1:0.
Гол Холанда принёс Норвегии победу над Сербией в Лиге наций
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Единственный мяч был забит в первом тайме. На 26-й минуте отличился нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд, ему ассистировал Маркус Хольмгрен-Педерсен.
Таким образом, Норвегия занимает в турнирной таблице своей группы второе место, уступая по разнице голов Швеции. Сербия – на третьем месте. Замыкает таблицу квартета Словения.
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