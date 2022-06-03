«Спартак» выкупил Кристофера Мартинса у «Янг Бойз»

Московский «Спартак» выкупил контракт полузащитника Кристофера Мартинса Перейры у швейцарского клуба «Янг Бойз». Ранее 25-летний хавбек сборной Люксембурга выступал за красно-белых на правах аренды. Стороны заключили контракт сроком до конца июня 2026 года, информирует официальный сайт «Спартака».

Во второй части сезона-2021/2022 Мартинс провёл за «Спартак» 14 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Люксембуржец принял участие во всех играх победного для «Спартака» Кубка России, включая финал в «Лужниках» с «Динамо» (2:1).

Мартинс играл за «Янг Бойз» с 2019 года. В нынешнем сезоне чемпионата Швейцарии 24-летний футболист принял участие в 15 матчах и не отметился результативными действиями. Кристофер перебрался в «Спартак» в зимнее трансферное окно.

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