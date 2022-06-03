«Реал» хочет продлить контракт с Андреем Луниным и снова отдать в аренду

Мадридский «Реал» хочет продлить контракт с голкипером сборной Украины Андреем Луниным и снова отдать в аренду, сообщает Marca. По информации источника, испанский клуб хочет обезопасить себя от ситуации, при которой украинец проведёт хороший сезон в другой команде и вернётся с одним годом контракта.



Ранее появилась информация, что в «Вест Хэме» хотят взять украинца в аренду с полноценным правом выкупа. Лунин может стать потенциальным сменщиком для основного 37-летнего голкипера «Вест Хэма» Лукаша Фабианьского.



В текущем сезоне 23-летний Андрей Лунин провёл за мадридский «Реал» четыре матча во всех турнирах, в которых пропустил четыре мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость украинского вратаря мадридского «Реала» в € 2 млн. Лунин пополнил состав «Реала» в 2018 году, перейдя из луганской «Зари».