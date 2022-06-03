Широков: Черышев найдёт себе команду в Испании. У него европейский менталитет

Бывший российский футболист Роман Широков высказался о полузащитнике Денисе Черышеве, чей контракт с испанской «Валенсией» подошёл к концу.
«Если бы было предложение, то в первую очередь он бы остался в Ла Лиге. Его знают там. «Валенсия» — хорошая команда, где игроки неплохого уровня. Наверное, и там найдёт себе какую-нибудь команду.
Вернуться в Россию или перейти в турецкий чемпионат? Наверное, он отдаст предпочтение командам, которые участвуют в еврокубках. У нас в следующем году нет еврокубков, а дальше непонятно. Тем более у него в большей степени европейский менталитет», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
31-летний Черышев выступал за «летучих мышей» с 2018 года.
Видеообзор. «Валенсия» — «Сельта». Испанская Примера – 2021/2022. 38-й тур:
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