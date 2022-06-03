Гол Сигурдссона с передачи Магнуссона в видеообзоре матча Израиль — Исландия

Вчера проходил матч первого тура Лиги наций в рамках группы B2 между Израилем и Исландией. Команды играли на стадионе «Сэмми Офер» в Хайфе (Израиль), свисток арбитра зафиксировал исход противостояния со счётом 2:2.
Израиль и Исландия сыграли вничью в Лиге наций:
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На 25-й минуте полузащитник израильтян Лиэль Абада после передачи Манора Соломона открыл счёт. В конце первого тайма Торир Йоханн Хельгасон восстановил равенство на табло, а в начале второго Арнор Сигурдссон после паса Хёрдура Магнуссона вывел свою национальную команду вперёд. Однако на 84-й минуте команде с острова помешал добыть победу Шош-Зальман Вайссман, который забил второй гол израильтян.
В одной группе с Израилем и Исландией играет Албания. В группу B2 изначально попала Россия, но впоследствии была исключена из международного турнира.
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