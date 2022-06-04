Тренер Дании — о 2:1 с Францией: мы рады делать наших соотечественников счастливыми
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Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн прокомментировал результат матча с Францией (2:1) в Лиге наций.
«Мы очень рады и гордимся этим фантастическим матчем. Моё почтение игрокам. Люди в Дании будут отмечать эту победу на улицах. Мы рады делать наших соотечественников счастливыми. Это большая победа. Мы долго готовились к этой игре. Хотели доминировать в средней линии и не давать французам пространства за нашими спинами. Нам пришлось поменять систему игры, и очень здорово, что игроки смогли перестроиться», — цитирует Юльманна официальный сайт УЕФА.
В составе Дании дублем отметился Андреас Корнелиус. У французов единственный мяч забил Карим Бензема.
В одной группе с Францией и Данией играют Австрия и Хорватия.
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