Тренер Дании — о 2:1 с Францией: мы рады делать наших соотечественников счастливыми

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн прокомментировал результат матча с Францией (2:1) в Лиге наций.



«Мы очень рады и гордимся этим фантастическим матчем. Моё почтение игрокам. Люди в Дании будут отмечать эту победу на улицах. Мы рады делать наших соотечественников счастливыми. Это большая победа. Мы долго готовились к этой игре. Хотели доминировать в средней линии и не давать французам пространства за нашими спинами. Нам пришлось поменять систему игры, и очень здорово, что игроки смогли перестроиться», — цитирует Юльманна официальный сайт УЕФА.



В составе Дании дублем отметился Андреас Корнелиус. У французов единственный мяч забил Карим Бензема.



В одной группе с Францией и Данией играют Австрия и Хорватия.

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