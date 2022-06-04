Видеообзор матча Лиги наций Беларусь — Словакия
Поделиться
Вчера, 3 июня, на стадионе «Караджордже — Войводина» в сербском городе Нови-Сад состоялся матч 1-го тура группы 3 Лиги С Лиги наций, в котором сборная Беларуси (номинальный хозяин) принимала национальную команду Словакии. Встреча завершилась победой словаков со счётом 1:0.
Сборная Словакии обыграла Беларусь в матче Лиги наций
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
Единственный гол в матче на 61-й минуте забил полузащитник сборной Словакии Томаш Суслов с передачи Юрая Куцки.
Сборная Словакии набрала три очка и закрепилась на втором месте турнирной таблицы группы 3. Первое место занимает сборная Казахстана, обыгравшая команду Азербайджана со счётом 2:0.
Комментарии
- 4 июня 2022
-
13:49
-
13:47
-
13:42
-
13:29
-
13:24
-
13:14
-
13:07
-
13:04
-
12:59
-
12:40
-
12:33
-
12:32
-
12:19
-
12:15
-
12:13
-
12:06
-
12:02
-
11:57
-
11:43
-
11:43
-
11:38
-
11:33
-
11:27
-
11:21
-
11:13
-
11:11
-
10:52
-
10:44
-
10:38
-
10:21
-
10:20
-
10:20
-
10:06
-
10:00
-
09:59
Партнерский контент