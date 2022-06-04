Видеообзор матча Лиги наций Беларусь — Словакия

Вчера, 3 июня, на стадионе «Караджордже — Войводина» в сербском городе Нови-Сад состоялся матч 1-го тура группы 3 Лиги С Лиги наций, в котором сборная Беларуси (номинальный хозяин) принимала национальную команду Словакии. Встреча завершилась победой словаков со счётом 1:0.

Сборная Словакии обыграла Беларусь в матче Лиги наций

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Единственный гол в матче на 61-й минуте забил полузащитник сборной Словакии Томаш Суслов с передачи Юрая Куцки.

Сборная Словакии набрала три очка и закрепилась на втором месте турнирной таблицы группы 3. Первое место занимает сборная Казахстана, обыгравшая команду Азербайджана со счётом 2:0.