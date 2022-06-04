Жерар Пике и Шакира объявили о расставании

Защитник «Барселоны» Жерар Пике и колумбийская певица Шакира объявили о расставании.
«С сожалением подтверждаем, что мы расходимся. Ради благополучия наших детей, которые являются для нас главным приоритетом, мы просим уважать нашу частную жизнь. Спасибо за понимание», — говорится в заявлении певицы, опубликованном EFE.
Ранее сообщалось, что причиной расставания пары стали измены футболиста. Пике и Шакира находились в отношениях с 2011 года, при этом они не состояли в официальном браке. У пары двое детей: Милан (9 лет) и Саша (6 лет).
В сезоне-2021/2022 испанский защитник сыграл в 39 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых три раза поразил ворота соперников. С 2009 по 2018 год Пике вызывался в сборную Испании, за которую провёл 103 матча.
«Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур
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