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Венгрия — Англия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Венгрия — Англия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
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Сегодня, 4 июня, состоится матч первого тура группового этапа Лиги наций УЕФА Венгрия — Англия. Команды группы 3 Лиги А проведут встречу на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Венгрия — Англия. В одной группе с Венгрией и Англией выступают сборные Германии и Италии.

Сборная Англии — серебряный призёр чемпионата Европы 2020 года. В финале турнира англичане уступили национальной команде Италии (1:1, 2:3 — по пенальти). Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.

Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.

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