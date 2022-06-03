Венгрия — Англия. Неудача на Евро-2020 позади, британцы раскачаются к старту ЧМ-2022

4 июня состоится матч 1-го тура Лиги наций Венгрия — Англия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех венгров оценён экспертами в 8.90. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Венгрия — Англия 4 июня 2022 года

Букмекеры считают, что матч Венгрия — Англия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 2.40.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Лиги наций Венгрия — Англия (04.06.2022)

Отгремели финальные матчи еврокубковых соревнований. Клубный футбол уходит на перерыв, зато стартует Лига наций. На 4 июня запланированы шесть встреч первого тура. В одной из них на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште померяются силами Венгрия и Англия. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

За 10 матчей группового этапа квалификации ЧМ-2022 венгры одержали только пять побед — над Сан-Марино (3:0 и 4:0), Андоррой (4:1 и 2:1) и Польшей (2:1). Также сыграли вничью с поляками (3:3) и Англией (1:1). Поражения потерпели от англичан (0:4) и Албании (два раза по 0:1). В результате не сумели квалифицироваться на грядущий розыгрыш мундиаля.

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Также сборная Венгрии не преуспела на Евро-2020, хотя оставила после себя очень приятное впечатление. Угодив в «группу смерти», состоящую из Португалии, Франции и Германии, сумела навязать оппонентам борьбу. За три встречи группового этапа потерпела лишь одно поражение от португальцев (0:3). Вничью сыграла с Францией (1:1) и Германией (2:2).



Добывать результаты получше не позволяют ресурсы. Уровень венгерского футбола ниже, чем во многих странах. Именитых футболистов, которые достигли колоссальных успехов, можно сосчитать по пальцам. Руководство Марко Росси тоже вызывает вопросы. Стратегии тренера частенько не срабатывают в матчах с равными по силе оппонентами.

А вот англичане за 10 матчей группового этапа квалификации ЧМ-2022 не потерпели ни одного поражения при ничьих с Венгрией (1:1) и Польшей (тоже 1:1). Прямая путёвка в Катар досталась без особого труда. У Гарета Саутгейта был очень широкий простор для экспериментов. Наставник успешно этим воспользовался.

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Как мы помним, за счёт умопомрачительного состава сборная Англии сумела добраться до финала Евро-2020, где обидно уступила Италии (1:1, по пенальти 2:3). В преддверии матча выглядела фаворитом, но забив гол, села в глухую оборону и взяла роль второго номера. Итальянцы воспользовались неуверенностью противника и справедливо стали чемпионами.



Критиковать Саутгейта в тактическом плане есть за что, да и смотреть за игрой англичан с таким составом было откровенно скучно. Но его руководство приносит и хорошие плоды. Помимо того, что англичане без проблем доходят до финальных стадий, активно развивается молодёжь. Тренер уделяет особое внимание юным талантам и получает за это отдачу в виде побед.



Середняков и аутсайдеров его подопечные зачастую громят. Статистика говорит сама за себя. За 10 матчей отборочного цикла ЧМ-2022 англичане забили целых 39 мячей. Пропустили за этот период только три. Несмотря на то что грядущий матч состоится в Будапеште, гораздо больше верится в успех «трёх львов».

Не стоит забывать и об уровне английского первенства, клубы которого знатно пошумели в этом сезоне на евроарене. «Ливерпуль», «Ман Сити» и «Челси» ярко выступили в Лиге чемпионов. До полуфиналов Лиги Европы и Лиги конференций добрались «Вест Хэм» и «Лестер» соответственно. Думается, можно взять П2 + ТБ 1.5 мяча за коэффициент 1.76.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Венгрия — Англия 4 июня 2022 года

Сборная Венгрии не может похвастаться именитым составом. Она обладает характером, но для побед или хотя бы ничьих этого часто оказывается мало. Англия же обладает колоссальными резервами, за счёт которых без труда квалифицировалась на грядущий розыгрыш мундиаля и чуть не стала победительницей Евро-2020. Проблем с венграми возникнуть не должно.



Ставка: победа Англии и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.76.

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