Защитник Евгений Макеев продлил контракт с «Велесом», сообщает клубная пресс-служба в своих социальных сетях. Новое соглашение с 32-летним российским футболистом рассчитано до конца сезона-2022/2023.
Макеев является воспитанником «Северстали», в 2006-м сменившей название — с тех пор клуб называется «Шексна». В период с 2006 по 2007 год он защищал цвета «Шексны», после чего перебрался в московский «Спартак», в котором выступал на протяжении следующих 10 лет. При этом с 2014 года Макеев также выступал за вторую команду красно-белых. Сезон-2017/2018 игрок провёл в «Ростове», после чего перешёл в «Сочи». За сочинскую команду он сыграл лишь семь матчей.
Впоследствии Макеев играл за «Ротор», армянский «Арарат» и «Росич». На счету Макеева также три матча за сборную России.
- 4 июня 2022
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