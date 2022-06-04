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Кьеллини: остался бы в «Ювентусе», если бы сборная Италии попала на чемпионат мира

Кьеллини: остался бы в «Ювентусе», если бы сборная Италии попала на чемпионат мира
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Защитник Джорджо Кьеллини сообщил, что остался бы в «Ювентусе», если бы сборная Италии отобралась на предстоящий чемпионат мира в Катаре.

«Я бы продолжил выступать за «Ювентус», если бы сборная Италии отобралась в Катар, потому что хотел бы попытаться изменить свою историю с чемпионатом мира, который никогда не был для меня счастливым. Я очень старался, но у меня не получилось», — цитирует Кьеллини Football Italia.

Напомним, Джорджо стал игроком «Ювентуса» в 2005 году, перейдя из «Фиорентины» за € 7,7 млн. С тех пор он провёл за клуб 559 матчей, в которых забил 36 мячей и отдал 25 результативных передач. В составе «Ювентуса» он стал девятикратным победителем чемпионата Италии, пятикратным обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также чемпионом Серии B в сезоне-2006/2007.

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