«ПСЖ» рассматривает Моуринью в качестве нового главного тренера команды
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Французский «ПСЖ» может назначить главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью на аналогичную должность в своей команде после увольнения Маурисио Почеттино. Об этом сообщает The Telegraph.
Ранее сообщалось, что парижане могут уволить аргентинского специалиста в ближайшее время. Контракт Почеттино с «ПСЖ» истекает в конце следующего сезона. Французский клуб по итогам минувшего сезона стал чемпионом страны.
59-летний Моуринью возглавил итальянскую команду летом 2021 года. Под его руководством «Рома» в сезоне-2021/2022 заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии и выиграла Лигу конференций. Соглашение между Моуринью и «Ромой» истекает в 2024 году.
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