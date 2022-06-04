«Реал» не заинтересован в подписании Поля Погба, цель команды — Тчуамени
Поделиться
Мадридский «Реал» не заинтересован в подписании контракта с французским полузащитником Полем Погба, чей контракт с «Манчестер Юнайтед» завершится 30 июня 2022 года. «Сливочные» хотят подписать хавбека «Монако» Орельена Тчуамени и не рассматривают Погба в качестве альтернативы для 22-летнего футболиста. Об этом сообщает Marca.
Ранее «Манчестер Юнайтед» объявил, что не будет продлевать контракт с 29-летним Погба. Француз находился в структуре команды с 2009 по 2012 год, а затем перешёл в «Ювентус». В 2016-м манкунианцы выкупили трансфер Поля за € 105 млн.
В 233 матчах за «Манчестер Юнайтед» Погба забил 39 голов и отдал 51 результативную передачу.
Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ? Видео:
Комментарии
- 4 июня 2022
-
18:20
-
18:09
-
18:02
-
17:52
-
17:43
-
17:36
-
17:27
-
17:24
-
17:17
-
17:17
-
17:00
-
16:55
-
16:52
-
16:41
-
16:28
-
16:27
-
16:00
-
15:56
-
15:47
-
15:38
-
15:21
-
15:19
-
15:00
-
15:00
-
14:50
-
14:47
-
14:42
-
14:31
-
14:27
-
14:22
-
14:19
-
14:14
-
14:00
-
13:58
-
13:57
Партнерский контент