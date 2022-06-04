«Реал» не заинтересован в подписании Поля Погба, цель команды — Тчуамени

Мадридский «Реал» не заинтересован в подписании контракта с французским полузащитником Полем Погба, чей контракт с «Манчестер Юнайтед» завершится 30 июня 2022 года. «Сливочные» хотят подписать хавбека «Монако» Орельена Тчуамени и не рассматривают Погба в качестве альтернативы для 22-летнего футболиста. Об этом сообщает Marca.

Ранее «Манчестер Юнайтед» объявил, что не будет продлевать контракт с 29-летним Погба. Француз находился в структуре команды с 2009 по 2012 год, а затем перешёл в «Ювентус». В 2016-м манкунианцы выкупили трансфер Поля за € 105 млн.

В 233 матчах за «Манчестер Юнайтед» Погба забил 39 голов и отдал 51 результативную передачу.

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