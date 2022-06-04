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«Манчестер Юнайтед» может подписать хавбека «Ювентуса» Рабьо за € 15 млн

«Манчестер Юнайтед» может подписать хавбека «Ювентуса» Рабьо за € 15 млн
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Английские «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» заинтересованы в подписании полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По сведениям источника, клубы запросили информацию о 27-летнем футболисте у его матери-агента Вероники. «Ювентус» готов расстаться с Адриеном за € 15 млн. Рабьо выступает за итальянскую команду с 2019 года. В минувшем сезоне на его счету две результативные передачи в 32 матчах итальянской Серии А. Соглашение между сторонами истекает в конце следующего сезона.

В ноябре 2016 года Рабьо дебютировал за сборную Франции, в составе которой принял участие в 26 матчах, забил гол и отдал результативную передачу.

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