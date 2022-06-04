«Манчестер Юнайтед» может подписать хавбека «Ювентуса» Рабьо за € 15 млн
Поделиться
Английские «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» заинтересованы в подписании полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
По сведениям источника, клубы запросили информацию о 27-летнем футболисте у его матери-агента Вероники. «Ювентус» готов расстаться с Адриеном за € 15 млн. Рабьо выступает за итальянскую команду с 2019 года. В минувшем сезоне на его счету две результативные передачи в 32 матчах итальянской Серии А. Соглашение между сторонами истекает в конце следующего сезона.
В ноябре 2016 года Рабьо дебютировал за сборную Франции, в составе которой принял участие в 26 матчах, забил гол и отдал результативную передачу.
Футболисты, которых продавали слишком дёшево. Видео:
Комментарии
- 4 июня 2022
-
19:54
-
19:47
-
19:44
-
19:44
-
19:40
-
19:40
-
19:27
-
19:23
-
19:19
-
19:11
-
19:05
-
19:01
-
18:48
-
18:30
-
18:26
-
18:20
-
18:09
-
18:02
-
17:52
-
17:43
-
17:36
-
17:27
-
17:24
-
17:17
-
17:17
-
17:00
-
16:55
-
16:52
-
16:41
-
16:28
-
16:27
-
16:00
-
15:56
-
15:47
-
15:38
Партнерский контент