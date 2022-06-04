«Локомотив» обыграл «Чертаново» в женской Суперлиге, ЦСКА победил «Рязань-ВДВ»

Сегодня, 4 июня, состоялись матчи 13-го тура женской Суперлиги по футболу. «Чертаново» на своём поле принимало «Локомотив». Гости одержали победу – 3:1.
Счёт был открыт на 32-й минуте встречи. Отличилась нападающая «Локомотива» Нелли Коровкина. Через четыре минуты Коровкина оформила дубль. На 68-й минуте форвард гостей Марина Фёдорова довела счёт до разгромного. Через десять минут полузащитница «Чертаново» Дарья Солонович отыграла один мяч.
В другом матче 13-го тура Суперлиги ЦСКА обыграл на выезде «Рязань-ВДВ». Встреча закончилась победой московской команды со счётом 1:0. Единственный мяч на 36-й минуте забила защитница Маргарита Мануйлова.
В 13-м туре также состоялись следующие матчи:
«Зенит» — «Ростов» — 3:0;
«Рубин» — «Енисей» — 0:0;
«Краснодар» — «Звезда-2005» — 3:1.
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