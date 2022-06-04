В «Химках» опровергли слухи об отсутствии подтверждённого бюджета на сезон-2022/2023

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков опроверг слухи, что у подмосковной команды нет подтверждённого бюджета на следующий сезон.

«У «Химок» нет подтверждённого бюджета? Бюджет есть. Новости про долги и неподтверждённый бюджет — домыслы и слухи», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, «Химки» закончили сезон-2021/2022 в Российской Премьер-Лиге на 13-м месте в турнирной таблице. В стыковых матчах подопечные Сергея Юрана обыграли «СКА-Хабаровск» по сумме двух матчей (0:1, 3:0) и сохранили место в высшем футбольном дивизионе России на сезон-2022/2023.

Футболисты, выигравшие Российскую-Премьер-Лигу (РПЛ), Футбольную национальную лигу (ФНЛ) и Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ, ныне — ФНЛ-2). Видео: