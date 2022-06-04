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Александр Кержаков женился в третий раз

Александр Кержаков женился в третий раз
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Сегодня, 4 июня, бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков женился.

Избранницей 39-летнего специалиста стала продюсер Евгения Ледащева. Свадьба прошла в Санкт-Петербурге. Среди гостей были многие футболисты «Зенита», члены тренерского штаба «Нижнего Новгорода», спортивные блогеры, а также певица Манижа. Отметим, что это третий брак Кержакова.

Напомним, 1 июня у тренера истёк контракт с «Нижним Новгородом». Ранее «Чемпионат» сообщал, что Кержаков согласовал новый контракт с руководством «Нижнего Новгорода». Будущее тренера зависит от решения губернатора Нижегородской области.

Нижегородский клуб под руководством Кержакова в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги занял 11-е место в турнирной таблице и сумел избежать попадания в зону стыковых матчей за право остаться в РПЛ.

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