Сборные Италии и Германии сыграли вничью в матче Лиги наций

Сегодня, 4 июня, на стадионе «Ренато Далль’Ара» в Болонье (Италия) в рамках первого тура Лиги наций встретились соперники по группе А3 — сборные Италии и Германии. Команды сыграли вничью — 1:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 70-й минуте отличился итальянский полузащитник Лоренцо Пеллегрини, ему ассистировал Вильфред Ньонто. Через три минуты счёт сравнял хавбек сборной Германии Йозуа Киммих.

Обслуживала встречу сербская бригада арбитров, которую возглавлял Срджан Йованович. Ему помогали ассистенты Милан Михайлович и Урош Стойкович. Резервный рефери – Момчило Маркович.



Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.