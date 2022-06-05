Пол Мерсон назвал двух лучших игроков «Манчестер Юнайтед» в прошедшем сезоне

Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон выразил мнение о двух лучших игроках «Манчестер Юнайтед» в прошедшем сезоне.

«Криштиану Роналду, пожалуй, единственный игрок «Манчестер Юнайтед», который не разочаровал в этом сезоне. Его индивидуальные показатели впечатляют, он был их самым стабильным игроком за последний год. Хотя, будем честны, голы Роналду не так сильно помогли команде, поэтому новому главному тренеру клуба предстоит тяжёлая работа. Оставить Криштиану ещё на год – будет пустой тратой времени, потому что после этого он точно уйдёт.

Давид де Хеа был единственным игроком, близким к уровню Роналду в «Манчестер Юнайтед». Он отлично отражает удары, если я тренер, то это первое, чего я хочу от вратаря. Я думаю, он вернулся к своей лучшей форме», — приводит слова Мерсона Sportskeeda.

Неприятные поступки Криштиану Роналду.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» по итогам сезона чемпионата Англии занял шестую позицию в турнирной таблице, набрав 58 очков в 38 матчах.