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Мюллер стал пятым игроком по сыгранным матчам за сборную Германии

Мюллер стал пятым игроком по сыгранным матчам за сборную Германии
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Немецкий нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер стал пятым игроком по сыгранным матчам за сборную Германии.

Форвард провёл 113-ю игру за сборную своей страны, что стало пятым показателем среди всех игроков.

На четвёртом месте располагается Бастиан Швайнштайгер (121), на третьем — Лукас Подольски (130), на втором — Мирослав Клозе (137). Первое место у Лотара Маттеуса, который сыграл 150 матчей за национальную команду.

Напомним, недавно «Бавария» объявила о продлении контракта с Мюллером. Новое соглашение с 32-летним футболистом рассчитано до 2024 года. Мюллер является воспитанником мюнхенской «Баварии». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн. Предыдущее соглашение игрока с командой истекало в 2023 году.

Мюллер — «баварец» ещё на два сезона. Кто в Бундеслиге провёл всю карьеру в одном клубе? Мюллер — «баварец» ещё на два сезона. Кто в Бундеслиге провёл всю карьеру в одном клубе?
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