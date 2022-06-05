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Миралем Пьянич может перейти из «Барселоны» в «Марсель»

Миралем Пьянич может перейти из «Барселоны» в «Марсель»
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Полузащитник «Бешикташа» Миралем Пьянич, права на которого принадлежат «Барселоне», может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в услугах боснийского футболиста заинтересован «Марсель». Представители французского клуба уже приступили к переговорам с «Барселоной». Отмечается, что Пьянич не входит в планы главного тренера каталонской команды Хави на следующий сезон.

Напомним, Пьянич перешёл в «Бешикташ» из «Барселоны» на правах аренды в 2021 году. В сезоне-2021/2022 32-летний боснийский футболист принял участие в 20 матчах чемпионата Турции и отдал две результативные передачи. С 2008 года Пьянич вызывается в национальную команду Боснии и Герцеговины.

«Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур

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