Иванов: из-за Fan ID «Урал» не продаёт билеты и абонементы. Буду рад, если его отменят

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию, согласно которой депутаты КПРФ в ближайшие дни внесут в Госдуму законопроект об отмене паспорта болельщика (Fan ID).
«Я уже не один раз высказывался по Fan ID. Пока этот закон принят Госдумой. И что я могу сделать против? Моё личное отношение: конечно, я против Fan ID. Но сейчас это закон, и я не Госдума — не могу его отменить. Если его отменят, я буду рад. Сейчас многое непонятно, в том числе как этот паспорт болельщика сделать. Осталось полтора месяца — мы не продаём билеты и не готовим абонементы. Не знаем что делать. Это как-то неправильно. Закон есть закон. Если закон принят, его введут — мы будем выполнять. А так я, конечно, не в большом восторге от Fan ID», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 5 июня 2022
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