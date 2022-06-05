Видеообзоры побед сборных Армении и Черногории в матчах Лиги наций

Вчера, 4 июня, состоялся матч первого тура Лиги наций в рамках группы B1 между Арменией и Ирландией. Команды играли на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване (Армения). Матч завершился победой сборной Армении со счётом 1:0.
Армения победила Ирландию в матче Лиги наций УЕФА:
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В середине второго тайма на 74-й минуте полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян забил победный гол в матче.
В другом матче первого тура Лиги наций в рамках группы B3 встречались Черногория и Румыния. Команды играли на стадионе «Под Горицом» в Подгорице (Черногория). Матч завершился победой сборной Черногории со счётом 2:0.
Черногория обыграла Румынию в матче Лиги наций УЕФА:
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В середине второго тайма на 66-й минуте счёт открыл Стефан Мугоша, ему ассистировал Сеад Хакшабанович. На 87-й минуте Марко Вукчевич с передачи Стефана Мугоши установил окончательный счёт матча.
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