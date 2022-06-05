Видеообзор матча Лиги наций УЕФА Финляндия — Босния и Герцеговина

Вчера, 4 июня, состоялся матч первого тура Лиги наций в рамках группы B3 между Финляндией и Боснией и Герцеговиной. Команды играли на стадионе «Олимпиастадион» в Хельсинки (Финляндия). Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Финляндия и Босния и Герцеговина сыграли вничью в матче Лиги наций УЕФА:

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В добавленное к первому тайму время нападающий сборной Финляндии Теэму Пукки с пенальти открыл счёт в матче. На 90+3-й минуте счёт сравнял игрок сборной Боснии и Герцеговины Смаил Превляк, ему ассистировал Эдин Джеко.

В одной группе с Финляндией и Боснией и Герцеговиной играют Черногория и Румыния. Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции.