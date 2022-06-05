Соломатин: Роднина и Журова — выдающиеся спортсмены прошлого, но футбол — другая жизнь

Бывший защитник сборной России Андрей Соломатин высказался об инициативе депутатов КПРФ по отмене внедрения паспорта болельщика (Fan ID).
«Многие очень надеются на то, что всё-таки здравый смысл кого-то восторжествует и это хозяйство отменят. Я уже высказывал своё мнение. Как я могу относиться к паспорту болельщика? Зачем он нужен? Бесспорно, Роднина, Журова — выдающиеся спортсмены прошлого. Они откровенно говорят, что не представляют, что такое футбол.
Футбол — другая жизнь. Просто некоторые этого не понимают. Где-то услышали. Если бы все люди были одинаковыми, мира бы не существовало. Говорить: чёрт с ним, всё равно футболисты ничего не выигрывают, что нас дисквалифицировали сейчас со всех международных соревнований — тоже неправильно. Будем надеяться, что что-то можно изменить», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 5 июня 2022
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