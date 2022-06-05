Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уэльс сыграет в одной группе с Англией, Ираном и США на ЧМ-2022

Уэльс сыграет в одной группе с Англией, Ираном и США на ЧМ-2022
Комментарии

Сегодня, 5 июня, сборная Уэльса в финальном матче отбора на ЧМ-2022 обыграла дома национальную команду Украины (1:0). Благодаря данной победе валлийцы пробились в финальную стадию мундиаля, где сыграют в группе В.

Соперниками сборной Уэльса по квартету стали национальные команды Англии, Ирана и США.

Напомним, в полуфинале отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Украины обыграла национальную команду Шотландии со счётом 3:1, а Уэльс одолел сборную Австрии (2:1).

Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Ранее ФИФА отстранила сборную России от участия в стыковом матче с национальной командой Польши за право выйти на ЧМ-2022. Это связано с событиями, которые происходят на территории Украины.

Новость по теме
Уэльс благодаря автоголу Ярмоленко обыграл Украину и вышел на ЧМ-2022
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022