Уэльс сыграет в одной группе с Англией, Ираном и США на ЧМ-2022

Сегодня, 5 июня, сборная Уэльса в финальном матче отбора на ЧМ-2022 обыграла дома национальную команду Украины (1:0). Благодаря данной победе валлийцы пробились в финальную стадию мундиаля, где сыграют в группе В.



Соперниками сборной Уэльса по квартету стали национальные команды Англии, Ирана и США.



Напомним, в полуфинале отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Украины обыграла национальную команду Шотландии со счётом 3:1, а Уэльс одолел сборную Австрии (2:1).



Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.



Ранее ФИФА отстранила сборную России от участия в стыковом матче с национальной командой Польши за право выйти на ЧМ-2022. Это связано с событиями, которые происходят на территории Украины.

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