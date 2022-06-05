Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер Украины высказался об Андрее Ярмоленко. Его автогол принёс Уэльсу путёвку на ЧМ

Тренер Украины высказался об Андрее Ярмоленко. Его автогол принёс Уэльсу путёвку на ЧМ
Комментарии

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков после поражения в финальном матче отбора на ЧМ-2022 в Катар с Уэльсом (0:1) высказался о нападающем Андрее Ярмоленко. Его автогол принёс валлийцам победу.

«Ярмоленко могу только поблагодарить за всё, что он сделал для сборной. У меня нет никаких претензий к своим игрокам. Не нужно выливать негатив на Ярмоленко, всё выливайте на тренера. Выигрывает команда, проигрывает тренер», — цитирует Петракова Sport24.ua.

Финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Напомним, действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче чемпионата мира 2018 года, который проходил в России, обыграла национальную команду Хорватии.

Новость по теме
Тренер сборной Украины прокомментировал поражение в матче с Уэльсом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022