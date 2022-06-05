Тренер Украины высказался об Андрее Ярмоленко. Его автогол принёс Уэльсу путёвку на ЧМ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков после поражения в финальном матче отбора на ЧМ-2022 в Катар с Уэльсом (0:1) высказался о нападающем Андрее Ярмоленко. Его автогол принёс валлийцам победу.



«Ярмоленко могу только поблагодарить за всё, что он сделал для сборной. У меня нет никаких претензий к своим игрокам. Не нужно выливать негатив на Ярмоленко, всё выливайте на тренера. Выигрывает команда, проигрывает тренер», — цитирует Петракова Sport24.ua.



Финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Напомним, действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче чемпионата мира 2018 года, который проходил в России, обыграла национальную команду Хорватии.

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