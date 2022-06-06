Вчера, 5 июня, сборная Чехии принимала национальную команду Испании в рамках второго тура розыгрыша Лиги наций. Встреча прошла на стадионе «Синобо (Эден Арена)» в городе Прага. Она завершилась ничейным исходом со счётом 2:2. Один из двух голов испанцев забил игрок «Барселоны» Гави.

Примечательно, что Гави стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании. Игрок каталонцев забил гол в возрасте 17 лет и 304 дней. Хавбек побил рекорд Ансу Фати, который в сентябре 2020 года забил сборной Украины в возрасте 17 лет и 311 дней.

Уже на четвёртой минуте счёт открыл полузащитник сборной Чехии Якуб Пешек, который воспользовался результативной передачей нападающего Яна Кухты. На 45-й минуте полузащитник сборной Испании Гави с передачи Родриго Эрнандеса восстановил равновесие. Но на 66-й минуте всё тот же Кухта сам поразил чужие ворота. И всё-таки на 90-й минуте защитник Иньиго Мартинес принёс испанцам ничью.



Сборная Чехии набрала четыре очка и занимает второе место в турнирной таблице своей группы в Лиге наций. Испания (2) – на третьей позиции.