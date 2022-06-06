Наставник Чехии: я даже мечтать не мог, что у нас будет четыре очка после двух матчей

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шильгавы прокомментировал результативную ничью с Испанией (2:2).

«Футболисты очень старались, считаю, что и с тактикой мы не ошиблись. Сегодня мы играли от обороны, но в таком матче по-другому и быть не могло, и ребята думали то же самое. Должен признать: я даже мечтать не мог о том, что у нас будет четыре очка после двух матчей в этой группе. Томаш Соучек сказал, что мы разочарованы ничьей с Испанией. Это говорит само за себя», — цитирует Шильгавы официальный сайт УЕФА.

Вчера, 5 июня, сборная Чехии принимала национальную команду Испании в рамках второго тура розыгрыша Лиги наций. Встреча прошла на стадионе «Синобо (Эден Арена)» в городе Прага. Она завершилась ничейным исходом со счётом 2:2.



Сборная Чехии набрала четыре очка и занимает второе место в турнирной таблице своей группы в Лиге наций. Испания (2) – на третьей позиции.