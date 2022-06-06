Хавбек Чехии Пешек прокомментировал результативную ничью с Испанией

Полузащитник сборной Чехии Якуб Пешек прокомментировал ничью с Испанией (2:2).

«Мы можем гордиться этим результатом. Идеально подготовились к матчу. Мы понимали, что часто будем играть без мяча, зато у нас будет возможности для контратак. Доволен, что в одной из них мне удалось забить гол», — приводит слова Пешека официальный сайт УЕФА.

Вчера, 5 июня, сборная Чехии принимала национальную команду Испании в рамках второго тура розыгрыша Лиги наций. Встреча прошла на стадионе «Синобо (Эден Арена)» в городе Прага. Она завершилась ничейным исходом со счётом 2:2.



Сборная Чехии набрала четыре очка и занимает второе место в турнирной таблице своей группы в Лиге наций. Испания (2) – на третьей позиции.