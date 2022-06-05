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Экс-тренер «Краснодара» Фарке рассказал о целях работы в мёнхенгладбахской «Боруссии»

Экс-тренер «Краснодара» Фарке рассказал о целях работы в мёнхенгладбахской «Боруссии»
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Бывший наставник «Краснодара» Даниэль Фарке поделился впечатлениями от назначения на пост наставника мёнхенгладбахской «Боруссии».

«Я рад и горжусь тем, что могу возглавить этот фантастический клуб. «Боруссия» — команда с удивительными традициями. Я чувствую большую ответственность перед клубом и болельщиками. С нетерпением жду начала работы с командой, которую мы вместе поведём в светлое будущее.

Я хочу, чтобы команда работала в соответствии с ценностями «Боруссии». В этом клубе чувствуется единение игроков с болельщиками. Не думаю, что кто-то из фанатов попросит нас завершить сезон со 102 очками в активе, но болельщики хотят видеть, что мы храбры и по-спортивному агрессивны. Они хотят видеть команду, которая не всегда безупречна, но смело борется. Хочу пробудить это дух. Если это удастся сделать, мы доберёмся до хорошей позиции в турнирной таблице», — приводит слова Фарке пресс-служба клуба.

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