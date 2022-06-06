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Барцальи – об уходе Кьеллини из сборной Италии: он был лидером, заменить его невозможно

Барцальи – об уходе Кьеллини из сборной Италии: он был лидером, заменить его невозможно
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Бывший защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи высказал мнение об уходе Джорджо Кьеллини из сборной Италии.

«В сборной есть немного недоверия и негатива. В данный момент нам нужно постараться создать команду, то желание и энергию, которые заставили нас победить на чемпионате Европы. Ситуация непростая.

Кто возьмёт на себя роль Кьеллини? Заменить его на посту лидера невозможно, каждый должен попытаться приложить силы, чтобы стать более харизматичным для команды… Также есть потребность в том, чтобы молодые игроки брали на себя ответственность», — приводит слова Барцальи Tuttosport.

Напоним, ранее Кьеллини объявил об уходе из национальной сборной и «Ювентуса». Италия не смогла квалифицироваться на финальную часть чемпионата мира в Катаре.

Самые возрастные тренеры в футболе.

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