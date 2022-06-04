Романо: Джорджо Кьеллини перейдёт в «Лос-Анджелес»

Экс-защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини продолжит карьеру в американском «Лос-Анджелесе», сообщает в соцсетях журналист Фабрицио Романо.



По информации источника, в ближайшие несколько дней итальянец подпишет контракт с клубом.



Ранее трансфер Кьеллини также рассматривали такие клубы, как «Интер Майами» и «Торонто», но позже они отказались от этой идеи.



Напомним, Джорджо стал игроком «Ювентуса» в 2005 году, перейдя из «Фиорентины» за € 7,7 млн. С тех пор он провёл за клуб 559 матчей, в которых забил 36 мячей и отдал 25 результативных передач. В составе «Ювентуса» он стал девятикратным победителем чемпионата Италии, пятикратным обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также чемпионом Серии B в сезоне-2006/2007.

Новость по теме Кьеллини заявил, что точно вернётся в «Ювентус»