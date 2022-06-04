Романо: Джорджо Кьеллини перейдёт в «Лос-Анджелес»
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Экс-защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини продолжит карьеру в американском «Лос-Анджелесе», сообщает в соцсетях журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, в ближайшие несколько дней итальянец подпишет контракт с клубом.
Ранее трансфер Кьеллини также рассматривали такие клубы, как «Интер Майами» и «Торонто», но позже они отказались от этой идеи.
Напомним, Джорджо стал игроком «Ювентуса» в 2005 году, перейдя из «Фиорентины» за € 7,7 млн. С тех пор он провёл за клуб 559 матчей, в которых забил 36 мячей и отдал 25 результативных передач. В составе «Ювентуса» он стал девятикратным победителем чемпионата Италии, пятикратным обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также чемпионом Серии B в сезоне-2006/2007.
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