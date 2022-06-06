Футболисты сборной Канады выступили с заявлением после бойкота матча с Панамой

Футболисты сборной Канады выступили с совместным заявлением после бойкота товарищеского матча с Панамой.
«Пришло время бороться за будущее футбола в Канаде. Мы хотим работать вместе с нашей организацией, но отношения были натянутыми в течение многих лет. А теперь Канадская футбольная ассоциация проявила неуважение к нашей команде и поставила под угрозу наши усилия по повышению стандартов и эффективному развитию футбола в стране.
Мы хотим извиниться перед нашими болельщиками. Играть дома с вашей поддержкой — это лучшее, что существует для нас. Мы надеемся, что наша футбольная ассоциация предпримет решительные шаги, чтобы сотрудничать с национальной сборной, и тогда мы вернёмся на поле», — приводит текст заявления TSN.
Напомним, канадская национальная команда отказалась тренироваться из-за проблем с оплатой. Футболисты просили Федерацию футбола Канады пересмотреть контракты на трансляцию и спонсорство.
Ранее сборная Канады по футболу отказалась от участия в товарищеском матче с национальной командой Ирана.
Канада обыграла США в отборе ЧМ-2022:
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