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Сборная Канады бойкотировала матч с национальной командой Панамы

Сборная Канады бойкотировала матч с национальной командой Панамы
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Футболисты сборной Канады отказались проводить товарищеский матч со сборной Панамы из-за бойкота, сообщает The Athletic.

По данным источника, у футболистов возник конфликт с Федерацией футбола Канады из-за распределения средств за выступление в квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года.

Сообщается, что команда отказалась тренироваться в пятницу и субботу из-за проблем с оплатой. Футболисты просили Федерацию футбола Канады пересмотреть контракты на трансляцию и спонсорство. Также игроки принесли извинения болельщикам, сотрудникам и ассоциации футбола Панамы за отмену матча.

Товарищеский матч между сборными Канады и Панамы должен был состояться 6 июня.

Ранее сборная Канады по футболу отказалась от участия в товарищеском матче с национальной командой Ирана.

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