Де Лигт требует от «Ювентуса» уменьшения суммы выкупа, им интересуются «Челси» и «МЮ»

Защитник туринского «Ювентуса» Маттейс де Лигт готов подписать новый контракт с командой, если в нём будет уменьшена сумма выкупа, которая в летнее трансферное окно 2022 года составит € 125 млн. Об этом сообщает CaughtOffice.
По сведениям источника, интерес к 22-летнему нидерландскому футболисту проявляет лондонский «Челси». Также де Лигтом интересуется «Манчестер Юнайтед», чей главный тренер Эрик тен Хаг работал с Маттейсом в «Аяксе».
В минувшем сезоне-2021/2022 де Лигт принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал результативную передачу. За «Ювентус» защитник сборной Нидерландов выступает с 2019 года.
Видеообзор. 12 мая 2022 года, финал Кубка Италии. «Интер» — «Ювентус»:
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