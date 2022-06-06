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«Полиция может побрить налысо». Российский игрок «Аль-Ахли» — о необычных законах Бахрейна

«Полиция может побрить налысо». Российский игрок «Аль-Ахли» — о необычных законах Бахрейна
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Российский нападающий «Аль-Ахли» из Манамы Артём Сердюк рассказал о необычных законах в Бахрейне. По его словам, за нарушения обычаев местная полиция может побрить налысо.

«Законы в Бахрейне необычные. Пока идёт Рамадан, нельзя есть в общественных местах, запрещено даже жевать жвачку. А если за рулём выпьешь воды и это увидят полицейские — побреют налысо. Наказания своеобразные, но мне понятны: местным это нельзя, а ты, получается, их дразнишь. Мороженку захотел или жажда мучает — неважно. Помни, в какой стране ты находишься», — приводит слова Сердюка «РБ Спорт».

Напомним, 32-летний футболист Артём Сердюк стал первым россиянином в чемпионате Бахрейна. Ранее нападающий выступал за «Факел», «Чайку», «Балтику» и ряд других клубов.

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