Сборная Бразилии обыграла Японию в товарищеском матче благодаря голу Неймара

Сегодня, 6 июня, в товарищеском матче сборная Японии встретилась с национальной командой Бразилии. Игра проходила на стадионе «Японский Национальный» в Токио и завершилась минимальной победой гостей со счётом 1:0. Встречу обслуживала иранская бригада арбитров, которую возглавил Алиреза Фагани.
Единственный гол в матче был забит на 77-й минуте, его автором стал бразильский нападающий Неймар, который реализовал пенальти. Больше изменений на табло не произошло. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу бразильцев.
Напомним, на предматчевой тренировке нападающие сборной Бразилии Ришарлисон и Винисиус Жуниор чуть не подрались. Футболисты успели сцепиться, поэтому их пришлось разнимать партнёрам. Одним из разнимающих стал форвард Неймар. Причины конфликта между игроками неизвестны.
- 6 июня 2022
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